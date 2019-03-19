红米Note7Pro和红米7有什么区别 二者区别对比评测

红米Note7Pro和红米7已经上市了，很多用户都在问红米Note7Pro和红米7有什么区别？小编为大家带来了二者区别对比评测，一起来看看吧。
红米Note7Pro和红米7哪个好
红米Note7Pro
在外观上，红米Note 7 Pro采用与红米Note 7相同的设计，采用6.3英寸水滴屏，分辨率为2340×1080。拥有暮光金、梦幻蓝、亮黑三款配色。外观上这款手机还是挺漂亮的。
核心硬件方面，红米Note 7 Pro搭载高通骁龙675移动平台，最高配备6GB内存+128GB存储，电池容量为4000mAh，并支持QC4快充协议。
拍照方面，红米Note 7 Pro后置4800万+500万双摄，其中4800万主镜头为索尼IMX586。据悉，索尼IMX586传感器在夜晚光线条件不佳的情况下，支持像素四合一生成1.6μm大像素，让单个像素的感光面积为原来的四倍。
国行版的红米Note 7 Pro己在3月18日正式发布。仅有一个6GB+128GB版售价为1599元。
红米7
红米Redmi 7采用6.26英寸19：9的水滴屏，屏幕用上了康宁大猩猩五代玻璃，分辨率为1520 x 720。同时还用上了整体P2i防泼溅工艺，“微裂纹”棱抛工艺处理，机身四角防护设计。虽然是一款千元机，但是外观方面来看，这款红米7还是很漂亮的。
拍照方面，红米7配备了800万像素前摄，背后配备1200万+200万像素AI双摄相机。这样的配置用在一款百元机上，还是挺厚道的。
硬件方面，红米7搭载了高通的中端骁龙632处理器，有2GB+16GB、3GB+32GB和4GB+64GB三种存储组合。另外它还配备了4000mAh电池，支持2+1卡槽，最高可扩展512GB。
售价方面，红米7的2GB+16GB版本售价699元，3GB+32GB版本售价799元，4GB+64GB售价为999元。另外红米7一共提供三种颜色： 亮黑、魅夜红和梦幻蓝。
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