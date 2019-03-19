逆水寒豪侠战棋玩法介绍 逆水寒豪侠战棋玩法规则一览

逆水寒ol是由网易打造的一款国风武侠动作角色扮演类网游，逆水寒OL的豪侠战棋是最近推出的新玩法，采用的是类似人物的实体人偶，玩法风格上与自走棋类似，也是一款下棋的内置小游戏，那么这个具体的规则有哪些?和小编一起去看看吧!
逆水寒豪侠战棋玩法介绍
豪侠战棋玩法其实很简单，玩家每个回合通过收集不同的侠客棋子，并慢慢组成不同的阵容棋型，然后派遣棋子上场，坐着看他们和对手的棋子交手过招就可以了。棋艺的高低，通过阵容组织与调配体现出来，随着棋子交战的胜败情况，最终决出赢家。
三个相同的人偶棋子可以升级成更厉害的棋子，同时召唤出在《逆水寒》世界观中有恩怨、渊源、前尘羁绊的棋子，还将触发特殊羁绊，赋予对应棋子更加卓越的作战或回复能力。
但那些假人笨重，远远达不到玄机的质量要求。他们渴望利用自身精湛的机关术，把那些假人变成真正的人，在真实大世界中下更精彩刺激的棋!经过不断的钻研与磨练，才有了如今的“豪侠战棋”。
变幻无穷的精彩战局
如果你是“忠肝义胆”之人，总是可以获得想要的棋子，就可以快速让阵容成型;如果一直凑不齐成型阵容，就特别考验棋手的临场应变。是果断转阵容?还是等待下一轮的惊喜?
战场千变万化，还要观察对手的阵容，思考克制与应对。总之运气和实力相结合才能取胜，对战时每一轮都可能有新的惊喜，谋略乐趣无穷尽。
绝佳的江湖感与沉浸感
在“豪侠战棋”中，出战的人偶将使用各自在副本中的看家绝活，向对手发难。如楚相玉的赤焰寒光波，王小石的刀剑双绝，薛狐悲的疯魔杖法等等。江湖众生渺渺，本没有多少机会能见识浩瀚武学，但豪侠战棋却让棋手观临百家所长，岂不妙哉!
大家一直争论的“戚少商顾惜朝打一架谁会赢“或者”巅峰楚相玉和戚少商谁强“等话题，终于也可以通过打一架的方式来解决了。但就算是大侠也不乏翻车的可能，输给小虾米乃家常便饭，谁才是运气与实力兼具的棋场宠儿?唯一战才能见分晓。
随时随地，快乐下棋
这是个非常休闲、操作简单、上手容易的棋牌玩法。你可以在江湖的任意地点开始匹配，押镖途中，打铁间隙，甚至在仙居原等待姗姗来迟的另一半时，开启一段快乐的对战之旅。不需要牌桌，不需要小板凳，随玩随走，尽享博弈乐趣。
丰富的奖励与段位系统
豪侠战棋分为两种模式，一种是最多六人组队、不结算胜点与奖励的休闲模式，一种是仅限单双排、结算胜点和奖励的竞技模式。
参与竞技模式可以获得武林威望，并在商店中兑换一些特殊称号，后续还会有专属外观投放。每个赛季还会根据段位，额外结算外观或其他奖励。
总结：一种非常类似于自走棋的游戏，主要是选择好阵容的搭配，合理的分工即可，可以组队竞技!
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