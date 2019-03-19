红米note7pro和魅族note9哪个好 二者区别对比分析

红米note7pro和魅族note9都是目前的人产品，很多用户都在问红米note7pro和魅族note9哪个好？小编为大家带来了二者区别对比分析，一起来看看吧。
红米note7pro和魅族note9哪个好
魅族note9的6+64GB跟4+128GB两个版本之间，估计很多人都会选择128GB的，因为128GB存储更多，而运存方面很多用户并不是很看重。现在，就用4+128GB的魅族note9来跟6+128GB的红米Note7 pro之间进行比较。
性能方面
两款机型都是采用了骁龙675处理器，因此手机总体的性能差不别不是很大。不过，同样的价位，红米Note7 Pro的优势是运存更大，红米是6GB，而魅族这款是4GB。这样一来，我们更倾向于红米Note 7 Pro。
拍照方面
红米Note7 Pro采用的是正宗的索尼IMX586传感器，拍照能力更胜一筹。而魅族note9则是三星GM1，也就是跟红米Note7上面同样的传感器型号，对比之下，显然红米Note7 Pro进步很大，而魅族note9其实跟红米note7差不多。
外观方面
其实红米Note7和红米Note7Pro在外观方面虽然没有魅族Note9就好看，但是红米Note7跟红米Note7Pro在做工方面要更好，两者都采用了双面大猩猩第5代玻璃，而且支持了防生活用水泼溅。魅族Note 9，只是采用了塑料外壳。做工用料方面都好，在质保方面，红米的两款都支持了18个月超长质保，而魅族Note9的标准版只能支持12个月质保。如此看来，价格相似但是做工还是很大区别的。
安兔兔跑分
红米Note7Pro搭载的处理器与魅族Note9保持一致，都是高通骁龙675移动平台，而小金刚Pro的得分是185115。
而魅族Note9新品发布会上，魅族官方也公布了自家新机的安兔兔得分——182448，魅族还表示这个成绩是经过深度优化才取得的。
详细参数对比图
现在， 通过对比就很清楚了，红米Note7 Pro各方面的性能，显然是超过魅族note9的。魅族note9基本上没有多少优势。而且现在魅族Note 9的位置有点尴尬，它是夹在红米Note 7和红米Note 7 Pro两款手机之间价格档的尴尬产品，普通用户在选购这个价格区间手机的时候，退可选红米Note 7，进可选红米Note 7 Pro，而真正购买魅族Note 9的用户估计也就剩下为魅族充值信仰的真正魅友用户啦!
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