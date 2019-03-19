抖音樱花雨怎么拍摄 抖音樱花雨拍摄教程

2019-03-19 16:20:07 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

抖音樱花雨特效现在很火爆，因为三月来了，到了赏樱花的最佳时间。而武大大学樱花已经可以开始预约观赏了，看樱花配樱花雨特效一定是少不了的。但是抖音樱花雨怎么拍呢?一起看看下文介绍。

抖音樱花雨怎么拍

打开抖音短视频app后，直接点击底部的【+】，如下图所示。

在抖音的拍摄界面里直接点击左下角的【道具】，如下图所示。

在道具弹窗里的最新选项卡里找到【张嘴吐樱花雨】特效，如下图所示。

选中这个樱花雨特效后，在屏幕上提示只要一张嘴就可以看到樱花雨了，如下图设施。

此时将摄像头对准自己，然后开启拍摄视频，然后不停的张嘴就可以看到樱花雨了，如下图所示。

下面就是利用抖音工具来给视频添加特效和配音了，如下图所示。

然后将制作好的樱花雨特效视频直接发布就可以了，如下图所示。