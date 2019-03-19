红米Note7Pro拍照怎么样 红米Note7Pro拍照效果评测

2019-03-19 16:19:10 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

红米Note7Pro已经上市了，很多用户都在问红米Note7Pro拍照怎么样？小编为大家带来了红米Note7Pro拍照效果评测，一起来看看吧。

红米Note7Pro拍照像素怎么样

从红米Note7 Pro配置一文中我们可看到，红米Note7 Pro后摄为4800万像+500万像素双摄像头。而前置则为一颗1300万的AI自拍摄像头。主摄支持像素直接输出4800万像素照片，在千元机中可以说表现是非常好的。下面来看一看样张。

默认设置下，红米Note 7 Pro会以1200万像素来输出照片，样张有着生动的色彩表现，保留了尽可能多的细节，在逆光、室内复杂光线环境下有着不错的宽容度。

在弱光下，得益于“像素四合一”的高感光特性，Redmi Note 7 Pro可以拍出亮度足够、细节丰富的照片，同时也支持了最新的超级夜景功能，轻松拍出一张高光不过曝，暗部有细节的夜景照片。

在4800万像素超清拍摄上，Redmi Note 7 Pro的4800万直出相比Redmi Note 7的插值4800万提升明显，放大后车辆的轮廓明显更为锐利，也少了涂抹感，更加逼真。

从以上样张以及整体测试来看，红米Note 7 Pro的拍照维持着高水准，同时在超高清输出方面更进一步，对之前红米Note 7的一些配置做出很好的升级，是同价位难得的全面表现。