QQ飞车幻影战神获得方法 QQ飞车幻影战神改装顺序

2019-03-19 16:17:08 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

QQ飞车是一款竞速类休闲网络游戏，QQ飞车幻影战神获：QQ飞车幻影战神怎么改装呢，新上线的战车“幻影战神”效果到底如何作为一款A车还是非常不错的可以通过任务永久获得，下面就来看看幻影战神最佳改装MAX效果。

幻影战神获得方法：

荣耀勋章第二期专属绝版A车,车手们可以通过激活荣耀勋章、完成活跃任务或钻石购买提升勋章等级,获取绝版永久A车幻影战神。

荣耀勋章二期开启时间：

2019年4月1日-2019年6月16日

QQ飞车改装顺序

改装的顺序为传动-集氮-燃料-涡轮-引擎 传动 传动的改装，能够让我们增加一些基础的赛车动力，可以让我们的直线平跑速度得到一个比较不错的一个提升，性价比也是比较高的。

集氮

火神的集氮虽然说还是不错的，但是我们在一些时候，还是会卡氮气，所以我们在这个时候可以选择一个改装，让我们的集氮速度变的更快一些。

燃料

燃料可以帮助我们在游戏中获得氮气的一个优势，所以在集氮改装之后，可以选择一个燃料的改装，这样可以很好的进行一个直线的喷射。

涡轮

涡轮可以提升我们小喷的动力，不管是CWW还是WCW都是可以得到一个比较明显的提升的，所以在我们燃料改装过后可以选择这个来获得更大的优势。

引擎

引擎是影响我们最高速度的一个地方，我们改装这个之后，我们可以让我们的一个CWW更加的强力，速度会更加的快。

结语:

相关获得qq飞车幻影战神主要做常规的任务就可以获得永久性的赛车，而且改装的方法也为玩家们带来了，具体的自己的体验一下吧!