魅族Note9拍照怎么样 魅族Note9拍照效果评测

2019-03-19 16:16:57 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

魅族Note9手机已经上市了，很多玩家都在问魅族Note9拍照怎么样？小编为大家带来了魅族Note9拍照效果评测，一起来看看吧。

魅族Note9拍照像素怎么样

在进行拍照测试前，我们先来简单了解一下魅族Note9的相机配置，它后置采用了4800万像素+500万像素的双摄像头组合，前置摄像头方面，魅族 Note9沿用了魅族16th上的2000万像素摄像头，如下图为魅族Note9拍照样张。

从上图中可以看到，魅 Note9拍摄的室外样张，可以很好地压制住天空的高光，同时建筑的暗部细节也没有出现过暗的情况，整体的宽容度十分不错。

而在室内样张中，魅族 Note9的白平衡控制的十分不错，即使是偏黄的灯光也没有影响食物的色泽——被魅族 Note9拍出了垂涎欲滴的视觉效果，简直是晒照狂魔的福音。

从上面魅族Note9的两张夜景照片可以发现，开启超级夜景后，魅族 Note9拍出的样张暗部细节更加纯净，同时也很好的压制住了高亮的灯光，堪称“夜视仪”。

在自拍方面，魅族Note9搭载了ArcSoft(虹软)算法，可以通过魅族 Note9都可以拍出十分自然的美颜效果，并且没有廉价的磨皮感，仔细看人像的面部细节，魅族 Note9还加入了些许的红晕，也使得人物的观感更加出色。

从以上各种类型的样张可以看到，魅族Note9不管是后置拍照还是前置自拍效果，都可圈可点，符合甚至超出这个价位手机的效果。