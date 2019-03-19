魅族Note9拍照怎么样 魅族Note9拍照效果评测

魅族Note9手机已经上市了，很多玩家都在问魅族Note9拍照怎么样？小编为大家带来了魅族Note9拍照效果评测，一起来看看吧。
魅族Note9拍照像素怎么样
在进行拍照测试前，我们先来简单了解一下魅族Note9的相机配置，它后置采用了4800万像素+500万像素的双摄像头组合，前置摄像头方面，魅族 Note9沿用了魅族16th上的2000万像素摄像头，如下图为魅族Note9拍照样张。
从上图中可以看到，魅 Note9拍摄的室外样张，可以很好地压制住天空的高光，同时建筑的暗部细节也没有出现过暗的情况，整体的宽容度十分不错。
而在室内样张中，魅族 Note9的白平衡控制的十分不错，即使是偏黄的灯光也没有影响食物的色泽——被魅族 Note9拍出了垂涎欲滴的视觉效果，简直是晒照狂魔的福音。
从上面魅族Note9的两张夜景照片可以发现，开启超级夜景后，魅族 Note9拍出的样张暗部细节更加纯净，同时也很好的压制住了高亮的灯光，堪称“夜视仪”。
在自拍方面，魅族Note9搭载了ArcSoft(虹软)算法，可以通过魅族 Note9都可以拍出十分自然的美颜效果，并且没有廉价的磨皮感，仔细看人像的面部细节，魅族 Note9还加入了些许的红晕，也使得人物的观感更加出色。
从以上各种类型的样张可以看到，魅族Note9不管是后置拍照还是前置自拍效果，都可圈可点，符合甚至超出这个价位手机的效果。
魔兽世界8.15版本已经上线，新版本对各职业进行了平衡改版，那么新版奇袭贼PVP天赋怎么加点?为了大家能够更加了解它的一些加点技巧，今天91小编给大家带来了奇袭贼天赋加点攻略一览，希望能够帮助到大家。魔兽世界8.15奇袭贼天赋加点推荐首先说说天赋吧，1233121，这个应该没有什么争议。如果寻求伤害
剑网3花朝节冲消活动今日3月18日已经开启了，里面有龙豨坐骑，很多玩家都心动了，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了龙豨坐骑获取攻略一览，希望能够帮助到大家。【早春充消今日首曝野猪坐骑超酷炫!】侠士们于3月参与充消活动，可根据充消金额获得腰部挂件“紫棠蝶鸢”、背部挂件“玉笛飞声”，腰
全境封锁2武器配件能够带来极大的属性加成，玩家要如何获取呢，91单机小编给大家带来全境封锁2武器配件获得方法。武器配件获得方法正常情况下武器配件和武器一样通过击杀精英怪和BOSS会掉落，一些地方的箱子和任务奖励也会给武器配件作为奖励，不过要是想要高级武器配件要怎么办呢?这里就给大家说一个小方法：在主
在这个最新的极寒模式玩法中，生存才是能坚持到胜利吃鸡的关键，所以为了大家能够生存下去，今天91小编给大家带来了极寒模式玩法及规则介绍一览，希望能够帮助到大家。极寒模式生存攻略小编提醒：极寒模式目前只在雪地地图出现，该模式下玩家新增体温系统，体温降低到一定的界限后，玩家们就会开始掉血，因此保持体温很重
女主播经纪公司是steam中上线的国产经营类游戏，玩家搭配不同的家具能够带给主播更好的直播效果，91单机小编给大家带来女主播经纪公司家具搭配推荐。家具搭配推荐在游戏里每件家具都有自身独特的效果，比如提高舒适度、增加美观度等之类的，在这类效果的加成下能帮助主播更好的获得收益。下面就给大家推荐一些简单的
全境封锁2中突击步枪是十分实用的武器类型，能够应付绝大多数的战斗，玩家还可以给武器装上配件来使突击步枪发挥得更加稳定，今天91小编给大家带来了突击步枪配件选择推荐一览，希望能够帮助到大家。突击步枪配件选择指南瞄具20准确减10稳定枪口20稳定减10准确这样是正好10稳定、10准确白送的效果。弹夹都用
全境封锁2中玩家可以给武器装上配件来提升武器的某方面性能，根据武器的不同种类及玩家打法的具体需求来合理搭配配件是很重要的，为了大家能够更加了解武器，今天91小编给大家带来了提升性能武器介绍一览，希望能够帮助到大家。武器配件选择心得相较于一代中对伤害的补全，目前二代中的配件更重功能性，可以理解成二代配
全境封锁2奇特冲锋枪失落的话匣子是一把很好用的武器，但是它需要玩家找到三个配件和图纸制作，而且这三个配件和图纸不在同一个地方，为了大家能够快速找到，今天91小编给大家带来了奇特冲锋枪失落的话匣子位置及制作方法分享，希望能够帮助到大家。全境封锁2奇特冲锋枪P90失落的话匣子一图流攻略
泰坦工业IndustriesofTitan是新上线的经营类游戏，不少玩家都很感兴趣，91单机小编给大家带来泰坦工业IndustriesofTitan玩法特点介绍，感兴趣的朋友快来看看吧。游戏介绍IndustriesofTitan是一个在土星的卫星上设置工业城市建筑的战略游戏。创建一个庞大的工业城市、
全境封锁2职业专精怎么点?怎么解锁？解锁需要具备哪些条件？为了大家能够更加了解职业专精，今天91小编给大家带来了职业专精解锁条件及天赋点数获取方法介绍，希望能够帮助到大家。玩家可以在30级后找军需官开启专长即可解锁职业专精。全职业专精介绍在《全境封锁2》游戏中，当玩家到达30级的时候，玩家能够在任务