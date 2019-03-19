全境封锁2全武器怎么使用 封锁2武器使用心得

2019-03-19 16:13:46 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2中武器有很多，今天呢小编给大家带来的就是玩家“原子光辉”分享的全境封锁2武器使用心得分享，需要的朋友还不快进来看看。

武器使用心得分享

机枪MG5

机枪里好用的很多，MG5应该不算好用，因为射速太快弹夹太小，很多特性难以触发或者作用不大，但是掉率还很低，我玩儿到目前金色的还没有掉落过，紫色的也就寥寥几个。

冲锋枪pp-19野牛

冲锋枪整体比较废，只能做近身防御武器，好用的也不多，野牛算一把，射速中高，伤害可观而且弹夹大，就是掉落太低了。

射手步枪 城镇MDR

这把算是连狙里的三豪杰之一了，另外两把是mk17和m1a，但是另外两把掉率可以唯独这把就掉了3个。

突击步枪FAL

这把枪虽然不怎么好用，弹夹又小，射速也中等，掉落也低，基本上没啥存在感。

狙击步枪 m700碳纤维

一代的神器，这代依然好用，手感比起另外一把狙sr硬的多，造型也拉风，就是非洲人不给爆。而且严重怀疑这把枪只有30之后才会掉落。

冲锋枪p90

这代新加的武器之一，也是一直想刷到的武器，可惜除了固定给的一把，总共就刷出来2把还是低等级的，不给力啊。

突击步枪 警用m4

警用m4是升级的可靠小伙伴，射速快，弹夹大，不扩散，稳定，简直完美，但是后期很少看到有人拿这把枪了，主要原因就是掉率太低，我也就掉落一把金色的m4还是个垃圾。

狙击DSR

外观比起m700碳纤维更犀利有木有，我们都叫它小牛，主线固定给一把，以后能不能拿到全看脸，我就刷到了一把金色，一把紫色。

手枪 .50

就是大名鼎鼎的沙鹰了，市外的声音很震耳有木有，外观对得起它的低属性有木有，不过手枪作为备用枪刷到一个辅助特性就是神器了。掉率有点低目前只有一把。

CTAR

可能是这么拼的吧，因为我就见过它一次，还是个绿装，但是这把枪最好用有木有，比m4更稳，射速媲美法玛斯。

FNF2000

之所以排在第0位，因为我一把也没爆出来，只有在公测时候见过它，外观真的帅，可能实用性低点，但是也要给我一把啊。

以上就是小编给大家带来的全境封锁2武器使用心得分享，想必大家都了解了吧。