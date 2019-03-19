华为Nova4e拍照怎么样 华为Nova4e拍照效果评测

2019-03-19 16:12:41 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

华为Nova4e已经上市了，很多用户都在问华为Nova4e拍照怎么样？拍照像素怎么样？小编为大家带来了华为Nova4e拍照效果评测，一起来看看吧。

华为Nova4e拍照像素怎么样

华为Nova4e前置3200万像素摄像头，具备AI美颜功能，而后置的超广角三摄(2400万主摄+800万超广角+200万景深)也可以说是拍照全能王。下面先来看一看华为Nova4e的广角模式对比图。

可以看到，华为Nova4e拍照界面依旧是华为的风格，AI场景识别的速度也十分快，切换到广角镜头时，照片风格也自动切换到了蓝天模式，画面过渡十分和谐。接下来再来看它的样张。

从上面一组样张我们不难发现，nova 4e拍出来的照片十分锐利自然，无论是颜色还是白平衡都把握到位。在天桥下进行逆光拍摄时，白色墙壁的细节拍的清清楚楚。而在草坪上拍摄时，阴影处的绿色树叶也得到了准确的还原。下面再来看一看超广角样张。

可以看到，华为nova 4e 的120°超广角镜头就是更一个完美解决方案，因为它可以让视野翻倍，使美景尽收眼底。另外由于搭载了全能的麒麟710处理器，其自带的AI功能也让照片的畸变十分轻微，几乎可以达到忽略不计的地步。

另外nova 4e的主摄也有AI场景识别，所以在拍摄食物或者植物等照片时也显得格外鲜艳。而由于主摄是F/1.8大光圈，所以在拍摄食物等近景时，大光圈带来的优异焦外效果也十分明显。最后来看一看华为Nova4e的自拍样张。

从上面自拍中可以看到，华为nova 4e的自拍没有平常手机常见的廉价美颜感觉，整体美颜效果十分自然，皮肤也有丰富的质感，可以将漂亮的小姐姐们的美不落俗套地表现出来。

从以上各方面的拍照样张我们可以看到，作为一款主打拍照的手机，华为nova 4e整体拍照水平还是相当不错的，它最大的卖点就是前置3200万立体美颜，可以给你带来十分自然的美颜效果。