吞食孔明传崩雷斧武器属性怎么样 崩雷斧武器属性介绍

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崩雷斧介绍
崩雷斧，普通的崩雷斧，攻+215，售价7500。
崩雷斧·锻，锻造的崩雷斧，攻+225，售价7500。
崩雷斧·匠，工匠的崩雷斧，攻+235，售价7500。
崩雷斧·真，真打的崩雷斧，攻+235，每次普通攻击都有几率麻痹敌将，售价7500。
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