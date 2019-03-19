自走棋恶魔棋子位置怎么选 恶魔棋子选择推荐攻略

2019-03-19 16:07:52 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

自走棋中，一般除非你走全恶魔流(这个版本不太友好)，否则你的阵容里面只会出现一个恶魔，那么通常来说，你这个恶魔位置应该怎么选呢?小编就在这里分享一下通常恶魔位的选择吧~

自走棋恶魔棋子选择推荐攻略

【15回合前】

一般在不考虑阵容的前提下，在1-15回合的恶魔优先度是：

2星影魔=2星灵魂守卫>2星痛苦>2星混沌>1星末日使者>1星影魔=1星混沌>1星痛苦女王>1星灵魂守卫

注:如果有回蓝装备(皇冠或虚无宝石)那么在15回合前痛苦女王永远是首选。

【15回合后】

这个时候，你要不是已经有一个二星恶魔或者一个恶魔对子了，那么基本上选择是这样的：

第一种情况：你已经有一个二星恶魔了：

而这个二星恶魔是:

1.痛苦女王：如果不是法师阵容或刺客的话，那么25回合后考虑换末日。

2.混沌骑士：如果不是骑士阵容的话，那么25回合后考虑换末日。

3.影魔：

如果是法师阵容：那么在他会被流弹打死开不出大招的时候才考虑换，否则可以用到最后。

如果只是需要他的术士buff：那么在30回合后可以考虑换谜团，死灵先知(前提是你要看到它能开出大招)

如果只是拿他当输出：那么当你看到他输出不是第一二的时候那么你就可以考虑把它换成一二名了。

4：灵魂守卫：

除非他给你狂来灵魂守卫或者你在走全恶魔，否则25回合后就换了吧，太容易被aoe打死或者被对面末日封印了，二期后期单体输出来说，除非你的前排真的能抗，否则收益真的不如一个好的AOE英雄。

5：末日使者

15回合二星末日使者还想啥，鸡都被你预定好了。

第二种情况：你手上并没有合出一个二星恶魔：

那么你的选择是：

1.灵魂守卫还有混沌还有痛苦女王可以不要了，他们这个时候还没二级除非你的阵容真的很需要它，否则已经开始无力了。

2.如果你在走法师或者术士吸血的情况，影魔还是可以盼望一下的。

3.最好还是跟末日爹走了，末日使者的存在等于对方最贵的棋子失去技能而且还持续掉血，这个钱还是花得不亏的。(最舒服的是封了对面没开大的美杜莎或者干扰者或者圣堂刺客的时候是真舒服)

以上就是关于自走棋恶魔棋子选择推荐攻略的全部内容，更多精彩内容敬请关注91网。