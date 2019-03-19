全境封锁2电锯惊魂彩蛋在哪 全境封锁2电锯惊魂彩蛋位置一览

2019-03-19 16:07:28 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2电锯惊魂彩蛋在哪？小编为大家带来了全境封锁2电锯惊魂彩蛋位置一览，一起来看看吧。

白宫最下方下水道会出现电锯男。

其实并没掉落什么重要的东西，但发现还是算个惊喜(电锯男+两个杂兵。

另外这个下水道有几把钥匙而且都在墙壁上的箱子，这个大家需要钥匙的时候都可以去各个地区下水道找找。

触发这个，貌似需要到达这个区域(图2/一个有上下楼陈的大厅)逛一圈再回去才会出现电锯男。