鬼泣5维吉尔怎么打 HAH难度M20维吉尔无伤打法攻略

2019-03-19 16:06:19 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

鬼泣5游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问鬼泣5维吉尔怎么打？小编为大家带来了HAH难度M20维吉尔无伤打法攻略，一起来看看吧。

M20的BOSS机制比较简单，打出3次小硬直比出一次大硬直，硬直后接投技手，能消掉一半血，所以打他的主旨就是打出两次 硬直，投两次秒杀。

而出硬直一个神器，就是叉子手，会自动飞过去攻击，还是两段攻击，基本有很大概率会控住，自动攻击在二阶段很有用，但是有一个缺点就是会打乱后面机械手顺序，规则是从后往前转，所以安排机械手顺序也很重要。下面是顺序。

开局前冲，弹刀，跳起，放叉子手，前冲至硬直，BOSS跑远，叉子手。然后再重复这个过程3次，期间别红刀，有硬直，然后BOSS大硬直，别蓄力叉子手和投手别攻击，一套打完BOSS半血，进入二阶段。

二阶段BOSS起手大概率真次元斩，这是最好的情况，躲远，等他收招放叉子手，第一次硬直。

然后BOSS分身，躲开第一波次元斩攻击，在他们冲刺的时候跳起来锁定分身投死影子。然后就蓄枪周旋，等他浮空次元斩收招时可用枪和叉子打出硬直，能打就打。

然后BOSS飞天了，换手冲手保命再说。

落地后来一枪，大硬直，没打出就就行周旋蓄枪叉子手，打出硬直直接投死。

差不多就这样，很轻松，很稳定，不用左脚蓄枪，右脚蓄手，红刀什么的随缘。