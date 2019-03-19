Redmi 7配置介绍 Redmi 7售卖信息

2019-03-19 16:03:37 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

Redmi 7在3月18日的Redmi春季新品发布会上亮相，大家知道Redmi 7的配置怎么样吗?Redmi 7什么时候开始发售?Redmi 7各版本配置多少钱?下面小编为大家带来了Redmi 7配置介绍及售卖信息，各位有兴趣的小伙伴来看看吧。

Redmi 7配置介绍及售卖信息

Redmi 7将于3月26日正式开卖。

Redmi 7开卖时间：3月26日

Redmi 7售价：2GB+16GB版本售价699元，3GB+32GB版本售价799元，4GB+64GB售价为999元。

Redmi 7，其搭载骁龙632，用上了康宁大猩猩五代玻璃，同红米Note 7一样提供18个月的质保，其售价为699元起。

Redmi 7采用6.26英寸19：9的水滴屏，分辨率为1520 x 720。搭载了骁龙632处理器，提供三种内存配置：2GB+16GB、3GB+32GB和4GB+64GB。同时用上了整体P2i防泼溅工艺，“微裂纹”棱抛工艺处理，机身四角防护设计。

拍照方面，Redmi 7配备了800万像素前摄，背后配备AI双摄，主摄规格为1200万像素。

它还配备了4000mAh电池，支持2+1卡槽，最高可扩展512GB。一共提供三种颜色： 亮黑、魅夜红和梦幻蓝。