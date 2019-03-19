鬼泣5v操作技巧 鬼泣5V招式玩法与魔宠操作攻略

2019-03-19 16:01:58 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

鬼泣5是一款华丽酷炫的动作游戏，很多玩家都在问鬼泣5v怎么操作？小编为大家带来了鬼泣5V招式玩法与魔宠操作攻略，一起来看看吧。

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玩V设置按键非常的关键，合理的按键才能事半功倍，这里要设置4个按键。豹子攻击，老鹰攻击，梦魇攻击，读诗。

其中老鹰攻击和读诗 基本是依靠蓄力的，所以最好的选择是设置在肩键或者扳机键上。做到：读诗+控制豹子+老鹰蓄力

在高难度模式下 恶魔宠非常脆弱，拉怪躲技能很重要。锁定+摇杆左右+跳跃 是能把豹子迅速拉回来，锁定+前后+跳跃 或者双段跳 可以吧老鹰迅速拉回来。

宠物在V身边的时候能够快速回血，没血了注意拉怪。