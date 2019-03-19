鬼泣5fury怎么打 鬼泣5红蜥蜴打法技巧攻略

2019-03-19 15:59:56 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

鬼泣5是一华丽酷炫的动作游戏，很多玩家都在问鬼泣5fury怎么打？也就是会瞬身的红蜥蜴，小编为大家带来了鬼泣5红蜥蜴打法技巧攻略，一起来看看吧。

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招式解读

瞬步

调整位置的招式，在版边容易触发。其他时候看心情。

原地瞬间弹起，没有任何伤害，等待它调整位置即可。

瞬移直线斩

下蹲后眼睛亮一下，后面会有五段瞬移攻击。

先往远处直线瞬移，吓唬你一下，再突然瞬移攻击并消失接下一次瞬移。

两次直线瞬移攻击后，原地升龙，下劈，浮空十字pose亮刀，地下突出攻击。

瞬移跳跃斩

下蹲后眼睛亮一下，后面会有三段瞬移攻击。

先瞬移跳到你头上，吓唬你一下，再突然瞬移下劈，浮空十字pose亮刀，地下突出攻击。

拔刀斩

垂直弹出红色指甲刀，散步走向你突然消失。

之后从侧面直刺，并接一个挑飞。

冲刺斩

把右手横在胸前并弹出指甲刀，消失。

之后从正面冲刺过来，并接一个下劈。

应对方法、拼刀时机

瞬移直线斩&瞬移跳跃斩。

两种招式起手都是蹲下亮眼，区别是之后瞬移的方式。

直线斩会往远处直线瞬移，跳跃斩会瞬移到头顶。

判断清楚区别之后，才能针对出击。

直线斩

在第一次向远处瞬移完全消失之后直接按攻击键。

如果第一段拼刀失败，立刻利用翻滚或跳跃躲开下一次直线攻击。

然后用挑飞拼第三刀原地升龙的攻击。

这一招拼刀成功率比第一次瞬移时要容易。

升龙攻击如果拼刀失败，则翻滚躲过下一段下劈，用挑飞拼最后刀。

跳跃斩

在第一次在头顶瞬移完全消失之后使用长按攻击键的挑飞。

拔刀斩

在完全消失之后停顿一下下，然后直接按攻击键。

如果拼刀失败，立刻翻滚躲掉后续的上挑攻击。

冲刺斩

在冲刺动画完全消失之后，直接按攻击键。

这里的按键需要根据你与怪物的距离调整时机。

补充说明

为什么选择拼刀来打?

如果不拼刀，它承受伤害之后便会瞬移走，而且很难抓投到。(跟泥鳅一样非常烦)。

而使用拼刀可以节省时停机械手 勤俭持家，但丁表示有更多钱砸陨石了。

拼刀成功会涨一格魔力，同时让fury中断瞬移的连招并进入大硬直。可以利用这个硬直做很多事情。

熟练掌握拼刀后，可以打出一些很漂亮的操作。

常见的操作，拼刀》民工连倒地》冲刺》爆气接乱舞/抓投。这样一次硬直，可以出更多的伤害。