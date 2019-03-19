如何删除连信聊天文件 删除连信聊天文件详细教程

2019-03-19 15:58:53 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

使用连信久了之后，聊天产生的文件会占用手机很大的内存，也会影响打开速度，那么怎么清理呢?下面小编就来给各位小伙伴带来连信聊天文件删除方法的详细教程。感兴趣的小伙伴们随小编一起来看看吧。

【详细教程】

1、其实删除的方法类似QQ，首先打开软件，找到要删除聊天文件的好友，进入聊天页面，点击右上角的“人像”功能按钮，如图所示。

2、进入到好友的设置页面之后，你就可以看到聊天文件的功能列表了，点击它即可。

3、最后你只需要勾选想要删掉的视频或者图片，即可成功清理掉了。

这就是小编这次为大家带来的连信如何删除聊天文件的具体操作流程，情况小编说的很详细了，相信大家都已经了解了。有需要的小伙伴们可以通过这个方法，来清理下自己的连信号。还有不懂的可以在下方评论，小编会为你排忧解难!