全境封锁2电工厉害吗 全境封锁2电工伤害数据一览

2019-03-19 15:57:25 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2电工厉害吗？小编为大家带来了全境封锁2电工伤害数据一览，一起来看看吧。

做为一代溜溜球加机枪塔的喜爱者，这一代一开始我也打算走的是这个路线。

对于目前这个15秒cd的bug我原来以为跟一代一样，冷却中的技能显示错误所以导致无法使用触发的。

但是当我把滚雷cd减少到10秒还触发这个15秒cd的时候我就知道这是育碧新鲜的bug。

言归正传，B测和A测的时候终局任务我刷了几十把凑了大半套爆裂效果20%的装备用着感觉不错，所以正式版一开始我也走的是这条路线。

这是我最初的配装。

这套的爆裂物伤害：20%X6+中国光1件10%=130%爆裂物伤害。

装备插件上的那些小数就不计算了，那么这样一套情况下爆裂物的数据如下。

此数值在爆破专家25%加成影响下截图，技能均无激活配件。

手雷

重炮机枪塔

化学物质发射器

这里写的是爆炸伤害但是貌似不受影响。

追踪地雷

轰炸无人机

PVE实战中我最常用的分裂滚雷加上一些精英伤害副本里大概每一颗伤害18-25w之间。

特化满145%伤害的爆破专家枪榴弹一发90-110w，实话说就算是将来到了世界五这套配装的输出也是很低的，也没有任何特色。

于是我开始尝试减cd流派，之前追踪地雷有一个不可描述的用法，我认为是bug所以并没有传播。

90%减cd的配装我就是为了用这个不可描述去的，今天下午开始已经基本无法使用了，所以也不详细说明。

顺便提一嘴很多人估计在副本都见过了，挑战罗斯福尾王开局躺三人我一个人打完，通过几天的猛肝，我得到了很多450插件，于是我开始尝试技能强度点亮配件是不是能带来什么改变。

于是我胡乱搭配如下。

0减CD，说实话这套我比减cd90%那套还先配出来，但是一直因为0cd我觉得不会好用所以一直丢仓库。

但是实战中给了我不少惊喜，这套的主要思路就是点亮所有配件，然后主要使用两个技能进行控场以及辅助输出。

首先一个非常好用的技能：化学物质发射器。

这个技能是我目前主要使用的技能之一，这个技能可以用来封路以及控制胖虎类的重甲单位，会造成燃烧的异常状态但是没有后续伤害。

在跟队友有沟通的情况下，这个技能能发挥最大作用，挑战模式下的航天局总部那个尾王榴弹胖子我最快三发内就集火打掉了他都没机会下一楼。

这个是我目前最喜爱的技能，大范围的群体掉血，某些怪物密集的区域如果你背版怪物刷新点，例如国会有几个区域怪物刷新是在一个小屋子，在怪刷新前一点打一发在门上，挑战难度下目前是1w9-2w9的每秒伤害(生存天赋加成下)怪物基本出来就死或者就剩血皮。

怪物会主动回避这个技能至少一次，所以这个技能对所有掩体后或者趴着的敌人都是好东西。

关于插件的选择我理想状态是在保证强度的情况下尽可能增加一些减cd，这样两个插槽都可以使用范围插件。

目前我双范围插件下，这个技能的数据是这样的。

这是我目前最高的两个范围插件，是可以叠加的。

在后期高装等的支持下这个技能范围也许能增加至300%以上，这就很有意思了。

目前我这套装备是0cd，所以只能取消一个范围插件使用这个。

这样我的火种就有9发备弹，腐蚀弹也有8发，20秒cd一个基本上0cd对我没啥影响，特别是技能伤害击杀怪物25%刷新所有技能cd这个天赋也可以完美触发。

腐蚀弹因为是每秒造成伤害所以很容易抢到击杀刷新cd，这个技能在开阔地形使用的时候效果远没有室内狭窄地形来得好，这个要看各位自己经验了。

这套配装主要就是控制和辅助为主，靠技能伤害触发装备天赋刷新cd，实战中对cd需求不是非常大，当然如果能有表现会更好。

另外这个技能几乎不受目前15cdbug影响，火种弹打出去以后可燃雾有几率消失，但是没有那个15秒cdbug。

我另外一个主要使用的技能集束追踪地雷，也不是非常受15cd秒bug影响，记得手动分裂很多时候就算bug了也还是用出追踪地雷了。

这个是我正在使用的插件搭配，0CD下集束追踪地雷的cd是90秒，我加了个27%减cd的插件减少到65还行。

之前我也尝试过这样的搭配：

我几乎花了一下午时间各种副本，野外，暗区怪物密集的地方使用，但是很遗憾我并没发现增加的滚雷去了哪儿，只能怀疑目前有bug或者我打开的方式不对。