已删除的短信怎么恢复 恢复手机短信教程一览

2019-03-19 15:56:36 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

手机短信删除了怎么恢复?已删除的短信在哪里找?现如今大家都用微信等线上聊天工具交流，慢慢取代了短信，但我们接收短信验证码等很多地方还是会用到短信功能，奈何有时候垃圾信息太多，一不小心就会误删重要信息，短信又不像相册，还有一个【最近删除】功能，供你反悔找回。那我们该如何恢复呢?

这时候肯定有小伙伴说可以借助iTunes备份恢复短信，但是这个功能并不适合小编这种没有备份习惯的人，而且iTunes备份容易覆盖新产生的手机数据，这个方法实在太局限。还是看小编如何恢复手机短信的吧。

咱们需要借助一款专业的数据恢复工具： 苹果恢复大师，这是一款支持iPhone手机、iPad、iPod Touch等iOS设备的软件，可一键恢复iPhone通讯录,短信,备忘录,通话记录,日历,微信聊天记录等18种数据。

下载并运行苹果恢复大师(官网：http://www.ifonebox.cn/)，利用【通过设备扫描恢复】模式，将手机连接至电脑，跳转进入苹果恢复大师的主界面，找到【短信】图标并点击。

进入短信的恢复界面后，橙色字体是已删除的短信，黑色字体是未删除的短信。找到并勾选自己需要恢复的短信，点击【恢复到设备】或【恢复到电脑】就能成功找回我们误删的短信啦。

手机短信删除了怎么恢复?已删除的短信在哪里找?看完上面小编的经验分享，知道手机短信删除了怎么恢复了吧，如果有小伙伴需要恢复短信里面的照片或者其他文件，就点击【短信附件】功能哟，是不是很简单方便，还在等什么呢，快快操作起来吧。