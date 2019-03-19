DNF3.14韩服宠物幻化道具好不好 韩服宠物幻化道具解析一览

2019-03-19 15:56:40 来源：91单机游戏 编辑：zw

最近，很多小伙伴都不知道DNF3.14韩服中的宠物幻化道具怎么样?不少玩家对其都非常好奇。那么，韩服宠物幻化道具怎么样呢？好奇的宝贝们赶紧来和小编一起看看关于DNF3.14韩服中宠物幻化道具介绍吧!

DNF3.14韩服宠物幻化道具怎么样

今天正式服已经上了，3900赛拉一个：

开孔效果，和其他的幻化一样的样式：

比如把男法宠物放到神圣之灵上：

大家比较关注的技能施放效果，放技能的时候还是本体出来放：

昵称是本体的，而不是幻化宠物的。

当使用技能时，幻化的宠物也会有一个短暂的施放动作，这个我觉得设计的不错。

以上就是小编为大家带来的关于DNF3.14韩服中宠物幻化道具介绍啦!