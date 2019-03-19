微信聊天记录导出技巧 聊天记录迁移备份法

2019-03-19 15:55:16 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

微信聊天记录怎么导出?最近新换了一款苹果手机，舍不得丢失掉微信上很多聊天记录，就想到了备份，然后再将微信聊天记录导出，当我打开微信看到居然占据了手机15.2G的内存的时候，我的内心极其崩溃，这得浪费多久的时间!奈何里面有不少值得回忆的记录，又满心期待着使用新手机，于是小编跪着琢磨了几个非常方便的微信记录备份方法。

聊天记录迁移备份法：

打开微信【设置】-【通用】-【聊天记录备份与迁移】，这是微信自带的功能，将两部手机连接至同一个网络，就能将旧手机上的微信聊天记录导入至新手机上。

PC端备份法：

PC端的微信也是很多上班族的常用沟通工具，登录PC端-选择【备份与恢复】-【备份聊天记录至电脑】即可成功备份。

第三方软件备份法-苹果恢复大师官网(http://www.ifonebox.cn/)：

上面两个微信聊天记录导出方法都有个局限性，就是只能备份当前的记录，再之前的数据却不能找回，这时候就可以用这个备份方法，咱们需要借助一款第三方软件：苹果恢复大师，它支持恢复微信聊天记录、短信、QQ、备忘录等18种数据。打开软件，选择我们要备份的【微信聊天记录】，点击【恢复到电脑】即可。

从上面这个图片中，我们可以看到有橙色、黑色字体区分，橙色字体就是我们当前手机设备上不存在的微信聊天记录，相对前两个办法，这个办法可以恢复更多我们想要的数据，微信聊天记录导出不受限制，之前有重要数据丢失的情况，也可以借助这款【苹果恢复大师】，有跟我一样数据备份与恢复需求的小伙伴，可以去官网下载使用下哦。

好了，以上就是今天分享给大家的几个微信聊天记录导出的方法，看完是不是觉得微信聊天记录导出很简单方便，再也不用担心丢失微信里的美好回忆啦。