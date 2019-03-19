DNF3.7改版特工加点方法是什么 特工刷图加点心得分享

2019-03-19 15:53:26 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在DNF游戏中3.7版本上线后，所有职业都将对技重新新进行加点，很多小伙伴都在问特工加点方法是什么。那么DNF3.7改版特工怎么加点呢?下面小编为您带来DNF3.7改版特工刷图加点攻略。

DNF3.7改版特工怎么加点?

职业被动点满，暴击不够的可以点暴击，其他技能点1级或满全看玩家自身。

25~45级的技能除了月光挥斩，其他技能都可以点满。

觉醒后的技能除了终极锁定，其他技能都可以点满。终极锁定的CD较长，追求爆发的玩家可以将其点满。

TP点月相轮舞、月影秘步、锁定射击和枪刃旋杀，其他的看自身喜好进行加点。