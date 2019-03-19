全境封锁2轻机枪扫射流装备怎么搭配 轻机枪扫射流装备搭配攻略详解

2019-03-19 15:34:36 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都喜欢玩全境封锁2游戏，不少玩家都知道在全境封锁2游戏中喜欢轻机枪突突突的玩家不在少数，而在选对配件与天赋之后，伤害绝对可以爆表，但是很多小伙伴不知道轻机枪扫射流装备搭配技巧是什么。下面小编为大家带来的关于《全境封锁2》轻机枪扫射流装备搭配指南，感兴趣的玩家不妨一试。

由于这代的专精分支对特定的武器有加成，导致楼主这个强迫症专精必须用有加成的武器，然而在刷装备的过程中见到了疯狂这个天赋，研究了一套配合此天赋的暴力流派。

这是天赋说明，并且貌似只在轻机枪上出现过，看上去很美好，弄个射速超快的疯狂扫，buff不断不就行了，然而结果实验并不是这样的，如果你当前存在疯狂buff，再buff结束之前再次换弹，是不会重新刷新buff时间，所以一把枪在扫完所有弹夹并且加上换子弹的时间大于7秒才能每一梭子都触发疯狂buff。

道理讲完上干货：

其他配件无所谓关键是握把。

在其他配件不影响射速和装弹速度的前提下，-15%装弹是关键，如果你没有这条属性，那么你的扫射时间加装弹时间将小于7秒，身上堆的精英伤，属性很烂。

分别是有无疯狂buff的单发白字伤害，不带精英伤的。

这是带精英伤的对比。

buff显示在这个位置。