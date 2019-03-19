鬼泣5剪刀死神怎么打 鬼泣5剪刀死神打法技巧攻略

2019-03-19 15:34:26 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

鬼泣5是一款华丽酷炫的动作游戏，很多玩家都在问鬼泣5剪刀死神怎么打？小编为大家带来了鬼泣5剪刀死神打法技巧攻略，一起来看看吧。

剪刀怪弱点打法介绍

游戏中的剪刀怪弱点是需要将它的面具打掉才能造成有效伤害，而攻击的时机就是看面具变红的时候。

这里推荐在地面或者空中连续攻击等触发拼刀然后马上闪开，在碎掉剪刀后立即锁定怪，然后看面具变红瞬间开枪可秒掉。

第二种等她打开剪刀剪你的时候，你砍一刀(相当于弹反吧)就会出弱点了，但是这个技巧需要练习，要判断好出刀时机，一旦练成爽快虐菜。

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