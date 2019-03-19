《全境封锁2》无用装备怎么处理 《全境封锁2》装备处理技巧介绍

2019-03-19 15:34:14 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2是最近很受玩家欢迎的一个游戏，不少玩家不知道在游戏中怎么处理不需要的装备，下面小编为大家分享一下《全境封锁2》装备处理技巧，感兴趣的小伙伴一起来了解一下八嘎！

全境封锁2装备怎么处理，很多的小伙伴可能都不太了解，下面小编就为你们带来了全境封锁2中装备的处理技巧介绍，想了解的小伙伴就一起来看看吧，说不定正好是对你们有帮助的内容。

《全境封锁2》装备处理技巧介绍

1.检查计划里面有没有要交装备的，有的部位留够数量。

2.检查计划里面有没有要交材料的，材料不够的要把拆装备出高级材料的天赋点出来然后拆。

3.检查配件设计图的材料和配件需求，因为每个配件只要做一次，所以优先解决配件的制作，按照缺少的钱或者材料决定卖或者拆。