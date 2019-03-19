全境封锁2游戏中闪退解决技巧是什么 游戏中闪退解决攻略介绍

2019-03-19 15:32:14 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都喜欢玩全境封锁2游戏，不少玩家都知道在全境封锁2游戏中闪退是常见的情况，很多小伙伴表示不知问题出在哪，该怎么解决。那么全境封锁2游戏中闪退解决技巧方法是什么样子的呢？下面是小编为大家分享的关于《全境封锁2》游戏中闪退解决方法，想知道的小伙伴一起来看看吧。

我是全屏无框切出去看网页全境2就以10帧的水平运行，而且只要越长时间没切回游戏，一旦切回去极大的可能就直接跳出。这几天我每次退游戏的时候都测试了下，开着网页看等到出人物界面一点就跳出。所以我就选择了任何无关的东西都不开，系统托盘能关的都关了，基本上没怎么跳出了。

