全境封锁2凤凰点获取方法有哪些 凤凰点获取攻略大全

2019-03-19 15:32:11 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2的凤凰点是可以用来升级技能的，在关卡中可以收集到这些凤凰点，不过需要注意的是这个隐藏凤凰点的位置，那么获取的方法有哪些?小编整理了资料和大家分享下吧!

全境封锁2凤凰点获取攻略大全：

第一个地点如下。

需要在楼房周围绕上大半圈就能找到爬上二楼的路了，一进门就是凤凰点的箱子。

第二个地点位置如下。

从图中的货车爬上来沿着路过来就能看到箱子。

第三个地点位置如图。

从房子后面的配电箱爬上楼顶就能看见。

第四个地点位于白宫。

进入地下世界直走，看到左手边亮红灯的门打掉锁进去就能捡到。

如果找不到上去的方式就绕着楼转两圈，抬头看看脑袋上有没有绳子之类的。有的屋子天黑以后进去是什么都看不清的，推荐各位小伙伴白天去!

总结：这个地点还是相对比较隐秘的，需要玩家绕路或者爬行才能找到，可以白天前往视野效果会更好，具体方法如上!

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