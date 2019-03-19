全境封锁2怎么提升据点等级 据点等级提升攻略方法介绍

2019-03-19 15:30:02 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2的据点等级是需要完成大量的任务可以进行提升，等级进阶后的据点将会提供难度更高的任务，而且奖励道具会更加丰厚，小编整理了最新的资料和大家分享下吧!

全境封锁2据点等级怎么提升?

仔细看地图，世界4之后，据点会和周围一些随机任务、资源互送、巡逻之类的任务有一条白色细线相关联，

打掉据点关联的任务，根据任务的等级(任务图标右边会标注)会加据点的警戒。

总结：优先完成相关联的任务可以获得警戒值，警戒值提升后可以获得据点的等级提升!

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