全境封锁2奇特冲锋枪失落的话匣子怎么获取 失落的话匣子获取攻略一览

2019-03-19 15:29:50 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都喜欢玩全境封锁2游戏，不少玩家都知道全境封锁2失落的话匣子入手并不容易，需要集齐4把钥匙开箱子获得图纸，那么，全境封锁2奇特冲锋枪失落的话匣子获取方法是什么呢？下面是小编为大家分享的全境封锁2奇特冲锋枪失落的话匣子获得方法，来看看具体位置在哪吧。

前面跟大家说明白了，这个方法是我自己获得的方法，不止这一个，而且可能箱子爆率不是100%，顺序错了会怎么样?不知道。

首先来这个位置，是国土战略点的一个，打碎锁进门上梯子。

这个门里有梯子，爬上去。

上面有个空投，可以打下来，开鬣狗箱子给第一个碎片，全部获得奇特最少4个钥匙。

下一步打华盛顿大酒店副本，再boss门口翻过变电箱之前回头有个鬣狗箱子，里面第二个碎片。

第三步打杰佛逊贸易中心，同样找鬣狗箱子，开第三个碎片。

接下来银行总部，在一个有一堆军用电脑的房间有面白色大条的墙边互动拿到钥匙，滑下电梯开金库的门拿鬣狗箱子获得最后一个设计图。至此获得所有武器零件。