魔兽世界镀金之羽怎么获得 镀金之羽快速获取方法分享

2019-03-19 15:29:36 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

蓝娜瑟尔的血红羽毛笔是魔兽世界8.15版本新增史诗道具，该物品制作需要大量的材料，比如镀金之羽正是当中之一，那么该材料怎么获得呢?今天91小编给大家带来了镀金之羽快速获取方法分享，希望能够帮助到大家。

魔兽世界镀金之羽在哪刷

镀金之羽掉落：世界BOSS，玩家需要接到这个任务后击杀世界boss才有可能掉落该材料，所以各位确认好自己是否有接到这个任务。

蓝娜瑟尔的血红羽毛笔

镀金之羽，古血颜料，凝结瘴气50，痴汉墨水50，淡绿墨水15，驱灵金10

鲜血契约-血卫，献祭，流血，湮灭

赤红墨水10，淡绿墨水5，蒸馏水5