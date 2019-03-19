魔兽世界皇家肌腱怎么获得 一个方法马上获得皇家肌腱

2019-03-19 15:28:19 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

雷皮之锤是魔兽世界8.15版本制皮专属道具，玩家想要获取需要完成任务和收集各种材料，皇家肌腱正是当中之一。那么游戏里皇家肌腱在哪刷?今天91小编给大家带来了一个方法马上获得皇家肌腱，希望能够帮助到大家。

wow皇家肌腱在哪里刷

只要将下图所示的BOSS打四遍就好了，普通难度即可，也就是阿塔达萨。

效果方面：就是一个BUff“嗜血鼓”，以前的，基于材料普通，锤一次就要换一次，现在，借助于全新的技术改革，全新的“雷皮之槌”让你随便锤!锤坏一个送你三个!

3种BUff，分别是猎豹之敏(移动+15%，降低坠落伤害)、乌龟之耐(受到伤害降低10%，最大生命值提升10%)、野兽之怒(主属性提升400点)，持续30分钟。