魔兽世界8.1.5艾泽洛克之拳怎么得 艾泽洛克之拳获取途径一览

2019-03-19 15:28:14 来源：91单机游戏 编辑：NO

魔兽世界8.1.5艾泽洛克之拳是游戏中新上线的游戏装备，属性还是非常不错的，相信很多小伙伴都想知道该怎么获得这件装备吧？下面就一起来看看小编为大家带来的游戏攻略吧！

魔兽世界8.15版本卡兹格里安锻工锤怎么获得?卡兹格里安锻工锤需要玩家们收集泰坦之血，精准赐福工具，艾泽洛克之拳，雷银矿石，白金矿石，驱灵金这些材料然后去任务点提交即可获得，但是一些玩家不知道怎么获得艾泽洛克之拳，下面99单机网小编为大家带来了魔兽世界8.15艾泽洛克之拳获得方法一起来看看吧。

魔兽世界8.15艾泽洛克之拳获得方法

艾泽洛克之拳可以在暴富，风暴副本掉落，随便找个5人普通m进去打就成，暴富比较好组人，炼金工程也要打这里。

卡兹格里安锻工锤

同之前的一样，在祖达萨找到掌炉者扎克阿尔或在伯拉勒斯找到“铁拳”格里克斯•巴洛交开启任务，任务完成后或者这把史诗级的神奇锤子!

功效很强大，有点某3的特性!当玩家使用这把锤子敲打锻造武器或是护甲时，你的装备有概率获得“永不磨损”的附加特效，不锈钢?

这对板甲来说是好事，不同出高额的修理费了!还有一个功效是立即修理一件装备，1小时CD，要是一身不锈钢，那还用修吗?

制作所需：泰坦之血30，精准赐福工具，艾泽洛克之拳，雷银矿石25，白金矿石15，驱灵金10

以上就是小编为大家带来的魔兽世界8.15艾泽洛克之拳获得方法，希望对各位玩家有所帮助。