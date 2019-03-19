全境封锁2电锯惊魂彩蛋怎么找 电锯惊魂彩蛋位置坐标详解

2019-03-19 15:27:12 来源：91单机游戏 编辑：zw

在全境封锁2游戏中，细心探索时总会发现一些有趣细节，正如白宫下水道的电锯兵，很多小伙伴都在问电锯惊魂彩蛋位置怎么找？那么，全境封锁2电锯惊魂彩蛋位置在哪呢？下面是小编为大家带来的《全境封锁2》电锯惊魂彩蛋位置介绍，一起来看看吧。

白宫最下方下水道会出现电锯男。



其实并没掉落什么重要的东西，但发现还是算个惊喜(电锯男+两个杂兵。

另外这个下水道有几把钥匙而且都在墙壁上的箱子，这个大家需要钥匙的时候都可以去各个地区下水道找找。

触发这个，貌似需要到达这个区域(图2/一个有上下楼陈的大厅)逛一圈再回去才会出现电锯男。