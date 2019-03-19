Dota2刀塔自走棋战士流阵容怎么玩 战士流阵容玩法心得分享

DOTA自走棋玩家们在游戏的时候，对于战士流阵容及运营思路，很多玩家不是很清楚，今天91小编给大家带来了战士流阵容玩法心得分享，希望能够帮助到大家。
战士流阵容及运营思路
优势
前期凑到3战士很肉，战斗力也不弱，2星将多的话就可以保连胜。中期成型快，卡比较好抽，基本都能合成2星将，而且不依赖橙卡。护甲高不怕物理输出，有了双娜迦后也不是特别虚法师。
劣势
肉是很肉，但爆发不足，前中期强势。依赖3星将，没有3星将可能抗不过法师的第一轮爆发。前期一定要顺，如果不肥的话，还不如吃连败玩其他套路。船长和末日是绝对的核心，而且无可替代。场上最好只有一家玩战士，一旦互卡就很难了。
8人口核心阵容
8人口就能成型，有肉，有控制，有魔抗，输出也还可以。6战士可以提供高额的护甲加成，双野兽攻击加成不俗，对于三星将提升较大，双娜迦有魔抗加成，不是特别怕法师，前期双兽人buff提供的血量前期挺有用的，狼人和船长双人类沉默到对面关键英雄会有奇效。
至于为什么要兽王，答案很简单，因为他是核心输出点，三星兽王一斧子下去几乎可以秒杀法师，而且斧子有伤害加深，配上双野兽普攻砍人伤害很高。
3星剑圣DPS不低，但技能是魔法伤害，双野兽对他的加成并不明显。至于3星末日就是可遇而不可求的了，2星末日已经很强势了。
就算场上没有法师，美杜莎还是值得一拿的，因为大招是强力的控制，而且有物理伤害加深的效果，娜迦是最近的热门卡牌，很多套路都需要她，反正拿了总没错。
拖到大后期，可以上潮汐，组成3猎人;转大招流上谜团，飞机，炸弹人可以弥补输出的不足。
前期思路
战士卡牌比较多，前三波打完野怪基本上都能拿到一两张战士，甚至直接合成2星战士。如果没有，地精三流氓也是不错的选择。思路的话和其他套路大同小异，第5和第9回合记得升人口，能白嫖就白嫖，千万不要急于搜卡。
凑到3战士足以，太早6战士意义不大，因为没船长，末日之前没质变。最好3战士都能合到2星，其他的话小小，电魂双元素打近战很强，影魔可以弥补输出的不足，运气好拿到末日可以下影魔。
不过战士前期一定要胡，抽卡性价比不如升人口，等级越高，拿到紫卡的几率越大。如果为了保连胜，12回合可以升7。
中期思路
一般的话到了25,30回合，很多血量不多的都会选择板命，这一段时间内其他玩家战斗力会有一波极大的爆发，记得要提升战斗力。最理想的情况是速8，然后开始搜2星末日，船长以及美杜莎。
这段时间3星将很强，多一个3星将可以保证不被入，花上20块钱也是值得的，但是千万不要一波把钱花光。
后期思路
现在版本的35回合已经是相当后期了，就算还苟住几家，血量也不会剩太多。这个时候的战士基本上有两三个3星将，其他的都是2星，局势顺的话，8人口就能结束游戏。
如果局势比较胶着，升9转大招流也是个不错的选择。对面法师特别肥的话，可以上4娜迦放弃6战士，因为战士增加的护甲在对阵法师时毫无意义。遇到骑士上谜团，打精灵上炸弹人，当然了，当对面是大招流的时候，2个2星末日直接教对面做大人。
卡牌优先级
橙卡，紫卡就不多说，嫖到必拿，有了2星就心满意足了，3星就是奢望。
卡牌合成的优先级如下：狼人≥兽王≈剑圣>大鱼>海民>斧王
3星狼人变身4200血，召唤出来的狼输出也不低，绝对配3星，就是贵了点。
3星兽王斧子输出爆炸而且范围大，卡牌较便宜，性价比高。
3星剑圣剑刃风暴的意义不止仅限于输出，对抗法师可以撑过第一波爆发保证存活，而且伤害也不俗。
3星大鱼攻击力很高，大招减45的护甲，值得升3。
3星海民特点就是便宜，而且合成平滑，如果配合大鱼点灯一拳下去能秒人。
阵型
其实战士阵型比较单一，基本上都是一字长蛇阵，要注意的是，狼人船长双人类有沉默效果，最好对上对面的关键英雄。
美杜莎放第一排吃伤害早点放大，战士缩最后一排平摊伤害，可以打乱对面的阵型。
装备分配
攻击装攻速装优先给末日，2星强袭狂战的末日爸爸一刀杀全家。如果没法师的话，3星剑圣装备疯脸输出不低。
防御装可以给末日，船长，剑圣以及兽王。
回蓝装给美杜莎，早点放大或许能决定胜局，给船长也不错，毕竟也是团控。
慧光之类的减魔抗的装备给剑圣，因为转是魔法伤害。
总结
前期可以用斧王过度，如果能嫖到3星值得保留，2星的话意义不大。
特别顺的话，剑圣可以换巨魔，有护甲加成的巨魔有肉有输出。
本套路的核心buff就是6战士，双娜迦，双野兽，6战士可以做出一定的调整，但是船长，末日绝对不能换，美杜莎的意义不仅在于提升魔抗，大招石化性价比最高的团控，双野兽也不能少，对3星将提升很明显，实在搜不到狼人，利爪德也是不错的选择。
特定情况下，两个2星末日可以直接费了对面2个核心将，3星末日直接毁天灭地。
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