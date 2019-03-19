鬼泣5双刀死神怎么打 鬼泣5双刀死神尼禄打法攻略

2019-03-19 15:26:51 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

鬼泣5是一款华丽酷炫的动作游戏，很多玩家都在问鬼泣5双刀死神怎么打？小编为大家带来了鬼泣5双刀死神尼禄打法攻略，一起来看看吧。

小怪里面目前觉得双刀死神和隐形蜥蜴最麻烦，特别DMD的时候如果不快速打死，一旦魔化真的打到天荒地老。正题。

尼禄左右键一起按住，它出招之后，松开左键使出跳劈把怪物弹地(类似铁拳里面的B!崩地状态)，立刻松开右键打一枪，立刻接投(记得松开锁定)。 然后投技过程中再次蓄力，完了再来。

如此，DMD难度下的3套带走，不能逃跑不能挣扎，见面即死。

但丁就是骗术师走位+拳套+打晕之后升龙拳带走，不够快捷。

蜥蜴就强制记住招数，练弹刀感觉，也比较OK。