2019清明节放假安排是什么？高速免费时间是什么时候

2019-03-19 15:26:19 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

2019清明节是我国传统节日，很多人都需要返乡扫墓，那么假期时间和高速免费情况就很重要了，91单机小编给大家带来清明节放假安排2019最新通知。

2019清明节是几月几日 清明节放假安排2019最新通知

2019清明节时间：2019年04月05日 星期五 (己亥年(猪年)三月初一)

清明节气一般是在公历4月5号前后，即春分后第15日。清明节期很长，有10日前8日后及10日前10日后两种说法，这近20天内均属清明节期内。清明节与端午节、春节、中秋节并称为中国四大传统节日。1935年中华民国政府明定4月5日为国定假日清明节，也叫做民族扫墓节。2006年5月20日，中华人民共和国文化部申报的清明节经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

2019年清明放假安排：4月5日-4月7日(星期日)，共放假3天。(这个假期怎么感觉怪怪的?周末难道不是本来就休息的吗?不过这样也好，免得调休补班)

2019清明节高速免费时间

根据国家相关政策规定，2019年清明假期放假时间为4月5日-4月7日，4月8日上班，共3天。从4月5日0时至4月7日24时，全国高速公路将对七座(含七座)及以下小型客车实施免费通行的政策。

清明出行如何避开拥堵?

从地区上看，北京、重庆、上海、广东等省高速拥堵程度较高，预计人口更为密集的京津冀、长三角、珠三角、成渝这四大城市群及周边城市拥堵将更为明显。报告显示，去程中沪昆高速、济广高速、京哈高速等压力相对较大，而返程中京沪、京港澳等高速等也需警惕拥堵发生。清明期间，由于高速免费通行，车流量较大，预计京承主线站、花桥收费站、杜家坎主线站流量较大，收费站车流量较大时段主要集中在上午7-11时，下午14-17时，建议公众合理规划好出行时间，错峰出行。

从全国整体来看，广州、北京、深圳等城市预计将成为清明热门目的地，杭州西湖、太湖鼋头渚、颐和园、南京夫子庙等预计将成为热门5A旅游景区，与之相伴的将会是大量游客的摩肩接踵。此外，北京从上地公园到香山公园、上海从港汇广场到佘山、厦门从演武大道到五遇客运码头等，预计都将成为骑行踏青的热门路线。

清明节重要习俗——扫墓

清明节是中国的祭祀节日。“祭祀”即是悼念先人之节，是和祭祀天神、地神的节日相对而言的。清明祭祀的参与者是全体国民，上至君王大臣，下至平头百姓，都要在这一节日祭拜先人。清明扫墓，谓之对祖先的“思时之敬”。其习俗由来已久。 [28] 清明节的祭祖习俗，据传始于古代帝王将相郊外踏青时举行“墓祭”之礼，后来民间亦相仿效，于此日扫墓祭祖。唐人沿袭前代祭墓风俗，并扩大到整个社会。从《礼经》的记载看，古代北方中原并没有清明上墓祭扫的例规。在唐时已成清明上墓祭扫风气，从唐朝开始，朝廷就给官员放假以便于归乡扫墓。据宋《梦粱录》记载：每到清明节，“官员士庶俱出郊省墓，以尽思时之敬。”参加扫墓者也不限男女和人数，往往倾家出动。这样清明前后的扫墓活动常成为社会全体亲身参与的事，数日内郊野间人群往来不绝，规模极盛。

清明节扫墓祭祖礼俗的源流与信仰、祭祀、历法以及划分出的节气等人文与自然文化内容有关。清明节气在时间和气象物候特点上为清明节俗的形成提供了重要条件，该节气被看作清明节的源流之一。清明时节，大地呈春，阴阳转化，吐故纳新，生气始盛，万物皆洁齐，正是春祭好时段。同时郊外踏青也是古人们的节气主题。古时代农业是传统社会的主业，为了农事的丰收，除了祈求自然风调雨顺外，还得请祖先保佑，并且国人自古就有礼敬祖先、慎终追远的礼俗观念。因此在清明时节逐渐形成春祭的传统。经历史发展演变，清明节吸收融合了寒食节与上巳节的习俗，杂糅了多种民俗为一体，具有极为丰富的文化内涵。