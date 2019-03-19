魔兽世界新手怎么快速升级 新手快速升级技巧分享

2019-03-19 15:24:43 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

魔兽世界8.15版本已经上线了，不少玩家对于这个全新的版本该怎样快速升级不是很清楚，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了新手快速升级技巧分享，希望能够帮助到大家。

魔兽世界8.15快速升级方法分享

远古知识药剂，MOP版本一个精英掉落，位置在锦绣谷和螳螂高地中间城门外的下面一点，不是必出，精英的刷新时间大概一小时左右。

效果是84级以下经验增加300%，持续1小时。战网绑定，买不到。

穿上全套经验传家宝，当前ICC的时光本通关直接给120万经验，加上副本里的小怪和BOSS的经验，110级以后一个本大概升2级。

注意点

1、在副本里使用，打完不要出副本，因为只有84级以下才有效，出副本等级恢复，BUFF立即消失。所以打完本要在副本里排队。

2、死亡BUFF立即消失，千万别死千万别死，ICC的时光本特别是矿坑还是很容易死的。

3、其他药剂的效果是增加打怪和任务经验，不知道有没有效果。

5个熟练工的话可以一瓶药剂1小时从110级升到120级。