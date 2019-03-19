魔兽世界8.1.5希拉斯转化之球怎么得 希拉斯转化之球获取攻略分享

2019-03-19 15:24:09 来源：91单机游戏 编辑：NO

魔兽世界8.1.5希拉斯转化之球是游戏中最新上线的一件游戏道具，很多小伙伴都想知道怎么才能获得？下面小编为大家分享一下魔兽世界8.1.5希拉斯转化之球的获取攻略，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！

魔兽世界8.1.5希拉斯转化之球怎么获得?希拉斯转化之球作用是每隔一小时可以转换成另一个物品，很多玩家都想要获得希拉斯转化之球，但是不知道哦啊获取方法，下面99单机网小编为大家带来了魔兽世界8.1.5希拉斯转化之球获得方法，一起来看看吧。

魔兽世界8.1.5希拉斯转化之球获得方法

"炼金"专属史诗任务线，铸造一块石头!

炼金的任务线比较简单，炼金训练师库玛莉有个配方，但是另一半被之前的伙伴拿走了，两人有意见分歧。库玛莉不愿意去找伙伴，觉得自己也能搞定。

虽然起效了，但是还差点什么，然后我们要去找另一个伙伴之前留下的线索。

然后库玛莉发现自己被之前的伙伴耍了……

没办法，我们还是要去找之前的伙伴祖卡希帮忙。

祖卡希说可以，但是要帮他两个忙，带回一种草药，试验一种药水。

然后祖卡希觉得测试好了，要开始对自己进行试验。

试验一开始看着很顺利，祖卡希一直在变大……最后突然变成沼泽惊魂魔= =

击杀了他后，旁边他的包里发现了老外一半配方，带回去给炼金训练师。

配方齐了之后，发现就是希拉斯的转化之球，有希拉斯·暗月的签名。

希拉斯的转化之球，1小时CD，使用后转化成另一个物品。

以上就是小编为大家带来的魔兽世界8.1.5希拉斯转化之球获得方法，希望对各位玩家有所帮助。