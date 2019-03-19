全境封锁2暗区PVP天赋与装备怎么搭配 天赋与装备最佳搭配方法解析

2019-03-19 15:23:57 来源：91单机游戏 编辑：zw

在全境封锁2游戏中PVP与PVE相比有所差异，对输出与生存能力皆有一定要求，可能很多玩家不知如何配装好。那么，全境封锁2暗区PVP天赋与装备搭配方法技巧是什么样子的呢？下面小编为大家带来《全境封锁2》暗区PVP天赋与装备搭配介绍，希望能帮到各位。

进PVP记得带支狙做后备，不管你有没有带狙的配装，一支M700打头秒天秒地秒空气，居家防身必备。首先

其次

如果你有时间配PVP装备的话，我的建议是天赋如下：

头-20%护甲回复。

胸-狂战士。

枪套-20%护甲回复。

手套-吸血。

护膝-护甲被打掉时对周围敌人晕眩。

背包-20%护甲回复。

武器

拿维克特.45和9mm版本都可以，45可以装+20%爆率-10%射速的枪管，看你自己的配装(需要注意MP5的爆击范围只有21米，拿MP5的同学要留意一下)。

装备

以打头伤害为主，其次就是暴率、暴伤，需要注意的是暴击率上限是60%，为了吸血的触发率最好是配满60%又不溢出。

打法思路

思路就是反正狙爆头基本上不管多少血都要跪，那么我就不专注在对枪的部份了，自己也带支狙，跟对面比谁爆头快就好。

近身战的部份就精彩了，需要注意的是，全境2代加入了暴击范围这个属性，轻机、步枪、突击步枪、狙在10米内是不能暴击的。