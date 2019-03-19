魅族手机怎么抛硬币？随机事件功能玩法是什么

2019-03-19 15:23:47 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

现在很多用户都不会携带硬币了，那么有需要抛硬币决定的时候怎么办呢，91单机小编给大家带来魅族手机中开启抛硬币功能的具体操作流程。

找到手机【工具箱】的图标，图标凌乱的朋友可以趁机规划整理一下图标，或者熟悉图标所在的位置。

开手机【工具箱】应用，在应用界面点击【随机事件】选项即可打开手机随机事件功能。里面内置的抛骰子和抛硬币功能有时候可以玩些骰子小游戏，或者抛硬币做一些不能确定的抉择。

嫌麻烦的可以点击【工具箱】应用界面右上角的齿轮图标，进入设置选项。

在设置选项中，将随机事件右边的开关选项打开。

后桌面上就会新建一个随机事件的快捷启动图标，点击这个图标就可以快速打开手机的随机事件功能了。

根据上文描述的魅族手机中开启抛硬币功能的具体操作流程