魔兽世界8.15每日抠宝石神龛任务怎么做 每日抠宝石神龛对应颜色介绍

2019-03-19 15:23:02 来源：91单机游戏 编辑：NO

魔兽世界8.15每日抠宝石神龛任务是游戏中新上线的一个每日任务，相信还有不少小伙伴不知道这个任务该怎么做吧？下面就一起来看看小编为大家带来的游戏攻略吧！

魔兽世界8.1.5版本为各位玩家带来了很多新的任务，其中的神龛任务很多玩家不知道怎么完成，不清楚每日抠宝石神龛对应什么颜色，下面小编为大家带来了魔兽世界8.1.5版本神龛任务攻略，一起来看看吧。

魔兽世界每日抠宝石神龛对应什么颜色

祖达萨：绿

纳兹米尔：红

沃顿：橙

德鲁斯瓦：紫

斯托颂：蓝

提拉加德：黄

wow8.15神龛任务攻略

一个小小的疑问是，做完焦镜图鉴任务以后，NPC说会继续研究图谱找到赞达拉地图上的神龛，然后没有下文。那么联盟玩家可以直接拿着焦镜去部落地图抠宝石吗?虽然明天就可以测试一下，还是想提前问一问。

联盟到达赞达拉三张地图以后，可以在世界地图上看到一个黄色任务叹号，对应神龛任务，完成后修复神龛。

沃顿

祖达萨 ...

纳兹米尔的神龛没有截图，做任务的时候没有意识到，就在胜利要塞北方水边。

以上就是小编为大家带来的魔兽世界8.1.5神龛任务攻略，希望对各位玩家有所帮助。