全境封锁2航空总局彩蛋在哪 全境封锁2航空总局彩蛋位置汇总

2019-03-19 15:22:44 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

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在大厅二楼办公室最角落的一个电脑上启动了什么开关。

要注意一点。那个门可能会卡BUG。出现空气墙。多滚两下就能出来。

然后在一个打印机上打印出了这个上面写着密码3123。

然后从电梯上的绳索滑下来到了B3左手边这个门就能打开了。

进去之后有四个电脑，按照刚刚发现的密码3123输入。

左手边这门就开了。

里面就有这些，要注意一点。那个门可能会卡BUG。出现空气墙。多滚两下就能出来。