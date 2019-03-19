天猫信用购怎么用？0元下单流程是什么

2019-03-19 15:21:51 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

天猫信用购是很多网购用户会选择的服务，使用方法是什么呢，91单机小编给大家带来天猫中使用信用购的具体操作流程。

1、想要使用天猫信用购服务的用户，第一步就是从“淘宝”或者“天猫”的主页搜索“天猫信用购”关键词，进入相关界面查找感兴趣的商品。

2、发现感兴趣的商品之后，大家需要进入商品的详情页面，然后点击“权益”选项开通服务，点击右下角按钮进行0元下单。

3、而下单的商品为大家提供了7天的免费体验时间，7天过后就会从账号里自动扣除相应款项，体验期间对商品不满意的话，还可以直接申请退货哦!

上文描述的天猫中使用信用购的具体操作流程