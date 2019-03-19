魔兽世界8.15高瞻远瞩任务怎么完成 高瞻远瞩任务攻略流程详解

2019-03-19 15:21:15 来源：91单机游戏 编辑：NO

魔兽世界8.15高瞻远瞩任务是游戏中最新上线的活动任务，相信很多小伙伴都还没完成吧？下面小编为大家带来了魔兽世界8.15高瞻远瞩任务的攻略流程详解，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！

魔兽世界8.15高瞻远瞩任务怎么完成?魔兽世界8.15版本新增看很多任务和道具，还有全新团本和阵营种族上线，很多玩家不知道魔兽世界8.15高瞻远瞩任务怎么完成，下面小编为大家分享了魔兽世界8.15高瞻远瞩任务完成攻略，一起来看看吧。

魔兽世界8.15高瞻远瞩任务完成攻略

问题

我根据任务提示拿到了6个符文核心，但是下一步应该怎么样?尝试用珠宝焦镜也取不出来。卡住了有大佬知道怎么做吗。

wow8.15高瞻远瞩任务符文核心

答案：

刚把珠宝史诗任务做完了，做的过程中观察了一下，6个神龛分别有6个颜色，猜测应该是想要什么石头就去什么颜色的神龛。

我刚在纳兹米尔的红色神龛收菜了一发，果然是2个随机颜色的蓝色石头和7个血钻。

所以这次暴雪是允许大家动态调整矿石分配了，每天点击就送7个红绿宝石，也就是每天上线点击就送1WG

宝石一定会崩，但不会这么快，因为材料很难刷，要刷3个小时，刷艾什凡掉率大概不到10%，以后不知道会不会有什么高科技4+4这种能速刷的。

单刷pt监狱两次就够，初略估计一下全程一个小时就都完成了，感觉大军们要飞起，即将闪崩

祖达萨：绿

纳兹米尔：红

沃顿：橙

德鲁斯瓦：紫

斯托颂：蓝

提拉加德：黄

联盟到达赞达拉三张地图以后，可以在世界地图上看到一个黄色任务叹号，对应神龛任务，完成后修复神龛。

以上就是小编为大家带来的魔兽世界8.15高瞻远瞩任务完成攻略，希望对各位玩家有所帮助。