魔兽世界8.15征服之魂怎么得 征服之魂获取方式介绍

2019-03-19 15:19:41 来源：91单机游戏 编辑：NO

魔兽世界8.15征服之魂是制作雷皮大锤的材料道具，很多小伙伴不知道在游戏中怎么才能获得征服之魂？下面小编为大家带来了魔兽世界8.15征服之魂的获取攻略，感兴趣的小伙伴一起来了解一下吧！

魔兽世界8.15征服之魂怎么获得?征服之魂是魔兽世界8.15版本制作雷皮大锤的材料之一，很多玩家不知道征服之魂在哪出，怎么获得，下面99单机网小编就为大家分享魔兽世界8.15征服之魂获得方法，一起来看看吧。

魔兽世界8.15征服之魂获得方法

征服之魂是制作雷皮大锤的材料

征服之魂材料主要靠刷一些小怪来获得，下面将列出已知的可掉落地点以及掉落怪物。

雷鸣制皮大锤

使用：召唤一只特殊的坐骑，只能在库尔提拉斯和赞达拉骑乘。允许玩家在库尔提拉斯和赞达拉与各种大鼓互动，获得一个BUFF持续1小时。

以上就是小编为大家带来的魔兽世界8.15征服之魂获得方法，希望对各位玩家有所帮助。



