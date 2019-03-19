鬼泣5闪现怪怎么打 闪现怪打法攻略一览

2019-03-19 15:19:19 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

在鬼泣5中玩家会经常碰到一些比较难打的精英怪，在高难度下这些小怪甚至会比BOSS还难打，为了大家能够打得快一点，今天91小编给大家带来了闪现怪打法攻略一览，希望能够帮助到大家。

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精英小怪打法介绍

剪刀怪

用Nero打半天打不爆剪刀怎么办?可以试试长按三角的剑技，一次就能将半把剪刀轰掉，两次就将它的剪刀完全打掉，然后对着它发红面具开一枪就能直接秒杀。

双刀怪

高难度下其霸体+高攻击可谓是很多玩家的噩梦，这里推荐一样用长按三角无限连发保证它永远趴在地板起不来。

镰刀怪

Nero可以直接使用对地抓技，然后连打追加伤害。Dante直接枪神火箭筒轰就行了，如果是前期阶段没有火箭筒就直接使用其他远程招式削弱然后等它靠近了切剑神打就行了。

闪现怪

这只应该是大家最讨厌的怪物了，Nero的话直接等它攻击完使用蓄力投机秒杀，不蓄力的话需要多打几次。或者配合时间手臂慢速后用各种攻击连打。Dante相对来说就简单很多，直接用三头犬冰棍打到弹刀后切换拳套大概打个10下左右就继续切换冰棍重复步骤就能打死了。

鬼泣5精英小怪打法就给大家介绍到这，在这些精英小怪手中吃过苦头的玩家不妨试试上面的打法吧。