简书误删文章怎么办？删除文章恢复方法是什么

2019-03-19 15:19:19 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

简书中很多用户都会发布一些文章，不小心误删了怎么办呢，91单机小编给大家带来简书app中将已删除文章恢复的具体操作流程。

1、想要恢复自己在简书中误删的文章，你需要先选择下方的“我的”选项，进入个人页面。

2、接着在个人页面里选择右上角的齿**，进入设置页面中。

3、然后在设置页面里，选择“回收站”功能，进行文章的恢复。

4、最后在进入回收站之后，长按你误删的那个文章，就能够选择“恢复”功能，将文章重新恢复了。

以上为你们描述的简书app中将已删除文章恢复的具体操作流程