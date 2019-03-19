Apex英雄通行证什么时候上线 Apex英雄通行证获取方式介绍

2019-03-19 15:18:16 来源：91单机游戏 编辑：NO

Apex英雄通行证是游戏中即将上线的新道具，相信大家对这件道具还不了解吧？那么Apex英雄通行证有什么用？什么时候上线？怎么获得？一起跟小编来了解一下吧！

Apex英雄通行证什么时候上线?Apex英雄通行证也确认会在Apex英雄游戏的下一次更新中正式上线，大家等待已久的Apex英雄第一赛季和新英雄也将一同更新上线，还不知道具体上线时间的玩家，下面小编为大家分享Apex英雄通行证上线时间，一起来看看吧。

Apex英雄通行证上线时间

通行证将于太平洋时间3月19日上午10点，北京时间则是3月20日凌晨1点和新赛季以及新英雄Octane一起上线。

一个赛季总共可获得最多1000 Apex币，也就是说买完一次之后可以永动通行证。

Apex英雄通行证FAQ

怎么买通行证?

在游戏内商店使用Apex币购买。

启动游戏-通行证栏。

赛季中再买通行证会怎么样?

立即获得截止当前赛季等级的奖励，比如赛季20级买通行证，获得1-20级奖励，以及3个赛季皮肤。

如果购买通行证同捆，额外获得25级奖励，比如赛季20级买同捆，获得1-45级奖励，以及3个赛季皮肤。

赛季结束后还能升级第1赛季通行证吗?

不能，截止赛季结束，之后不能再获得该赛季的奖励。

赛季结束后能保留奖励吗?

可以，赛季通行证的奖励均为永久获得。

不买通行证会怎么样，还有什么奖励吗?

是的，免费获取Octane赛季皮肤，5个Apex包，18个赛季数据追踪器。

买了通行证的也有上面那几个免费奖励吗?

是的，所有玩家都可以在第1赛季获得这些奖励。

以上就是小编为大家带来的Apex英雄通行证上线时间，希望对各位玩家有所帮助。