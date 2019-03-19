全境封锁2轻机枪速射怎么玩 轻机枪速射流配装及打法攻略

2019-03-19 15:17:19 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2轻机枪速射怎么玩？小编为大家带来了轻机枪速射流配装及打法攻略，一起来看看吧。

以下内容只针对目前版本世界4，世界5应该也是可以一用的。

不知道有没有小伙伴发现现在电工伤害不是很给力，经常一个雷过去，炸不死人，全靠发射器来撑场面。

而且经常会有人忘记使用技能，只是用武器突突，只是在没血了，或者双方陷入僵持的情况下才想起来给自己加个血或者扔个雷。

而武器就不一样了，大部分的紫怪，红怪一梭子或者半梭子就能弄死，所以我就配了这样一个爆破专精的配装，射击游戏嘛，突突就对了。

分支选择爆破伤害。

相信大部分爆破玩家点数已经都满了。

如果没满的话，请先把轻机枪的伤害点出来。

如果对自己枪法有信心的，请玩狙击专精，优先点满爆头伤和稳定度。

在配装之前请大家了解这三个标志： 意思是触发之后才能生效; 意思是当前装备生效; 意思是对人物生效。

需求天赋

武器+手枪，核心天赋触发天赋。

有了这个天赋，你才能像疯狗一样用冲锋枪的速度，步枪的伤害把敌人突突到死。

这个技能触发之后，7秒内你就是疯狗，所以我们尽量保证7秒内打完整个弹夹，所以你需要找一个子弹适中的轻机枪，M60插增加装弹速度，减少子弹的就不错。

装备天赋

这两个都可以，换弹速度可以让你更快的进入疯狗模式，射速可以让你更加像疯狗。

人物天赋

还有很多可自行挑选。

由于我们只需要这一把武器用来主输出，所以第二把武器+手枪可自行选择，确保两个武器和手枪的人物天赋有三个不同效果。

防具方面的话可以参考一下下面的方案。

头

根据精准增加稳定度，你可以堆更多的精准来达到满的稳定度。

胸

没有比这个更合适的天赋了。

枪套

背包

腿

手套

既然确定了主要用轻机枪通过射击来造成伤害，所以装备上词条需要暴击，爆伤，武器伤，精英伤这四个为主。

套装推荐

三件飞龙纺织+暴击+爆伤，无人机可忽略。

一件彼得罗夫防御集团+轻机枪10%。

两件贝哲陶夫+7精英伤，击杀时装甲+15%。

因为带的疯狂，那么体力需要少于等于4，由于体力需要少于4，所以护甲不会很高，全靠装备自带的护甲来提高生存，不过就算这样大概也会有个14W左右的护甲，跟20W的甲比起来可能就差一两发子弹的差距。

目前我是有42的暴击，47的爆伤，80精英伤，触发疯狗模式下，3人三级据点的紫怪，不用一梭子子弹就连破甲带血量全打掉了。