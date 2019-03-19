魔兽世界8.1.5版本怎么快速升级 新版本升级技巧攻略分享

2019-03-19 15:16:41 来源：91单机游戏 编辑：NO

魔兽世界8.1.5版本已经上线了，相信不少小伙伴都在为冲级而烦恼吧？那么在新版本中怎么快速升级呢？下面就一起来看看小编为大家带来的游戏攻略吧！

魔兽世界8.1.5版本更新后，很多玩家发觉自己的等级不够了，想要快点的提升等级，但是去不知道怎么才能快速升级，小编在本文为大家带来了魔兽世界8.1.5快速升级攻略，各位想要速升等级的玩家来看看吧。

魔兽世界8.1.5快速升级攻略

远古知识药剂，MOP版本一个精英掉落，位置在锦绣谷和螳螂高地中间城门外的下面一点，不是必出，精英的刷新时间大概一小时左右。

效果是84级以下经验增加300%，持续1小时。战网绑定，买不到。

穿上全套经验传家宝，当前ICC的时光本通关直接给120万经验，加上副本里的小怪和BOSS的经验，110级以后一个本大概升2级。

注意点

1、在副本里使用，打完不要出副本，因为只有84级以下才有效，出副本等级恢复，BUFF立即消失。所以打完本要在副本里排队。

2、死亡BUFF立即消失，千万别死千万别死，ICC的时光本特别是矿坑还是很容易死的。

3、其他药剂的效果是增加打怪和任务经验，不知道有没有效果。

5个熟练工的话可以一瓶药剂1小时从110级升到120级。

以上就是小编为大家带来的魔兽世界8.1.5快速升级攻略，希望对各位玩家有所帮助。